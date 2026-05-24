Túnez adopta protocolos en sus puntos de entrada para prevenir casos de ébola y hantavirus

Argel, 24 may (EFE).- El Gobierno de Túnez ha adoptado un protocolo sanitario en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos terrestres para prevenir la propagación del hantavirus y del ébola en el país magrebí, informó este domingo el director general del Centro Nacional de Farmacovigilancia, Riad Daghfous.

Daghfous detalló en declaraciones a la agencia tunecina TAP que el plan sanitario consiste en verificar el estado de salud de los viajeros procedentes de países donde se han registrado brotes de estos virus antes de su entrada en territorio tunecino, mediante controles de temperatura y pruebas RT-PCR para detectar el ébola.

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Asimismo, indicó que las autoridades del país norteafricano habilitarán centros de cuarentena para los casos confirmados y proporcionarán transporte desde los pasos fronterizos hasta dichos centros, donde serán asignados supervisores "altamente cualificados".

El ministro de Sanidad de Túnez, Mustafa al Faryani, acordó el pasado viernes durante una reunión dedicada al seguimiento de la evolución de los virus del ébola y del hantavirus en el mundo "reforzar la vigilancia sanitaria" en los principales puntos de entrada al país, mediante la "estricta aplicación de protocolos preventivos" para "proteger la seguridad nacional".

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Faryani mantuvo, además, una consulta virtual con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, para "intercambiar información actualizada", en la que ambas partes coincidieron en priorizar "la sensibilización de los viajeros" sobre las vías de transmisión y los métodos de prevención.

Túnez afrontó durante la pandemia de covid-19 una severa crisis económica, política y social en un contexto marcado por un sistema sanitario precario y fragilizado, y se posicionó como el segundo país de África con mayor porcentaje de decesos asociados a la crisis sanitaria.

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El pasado viernes, la OMS elevó de "alto" a "muy alto" el riesgo derivado del brote en la República Democrática del Congo, mientras que el nivel de riesgo se mantiene "alto" en África subsahariana y "bajo" a escala global. EFE