Trump asegura que el diálogo con Irán sigue progresando y no firmará un acuerdo precipitado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que las conversaciones con Irán siguen progresando adecuadamente con vistas a la posible firma de un acuerdo "de principios"; un primer paso al fin definitivo de la guerra y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Trump ha avisado que en ningún caso firmará un acuerdo a todo correr porque "ambas partes deben tomarse su tiempo y hacer las cosas bien".

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"Las negociaciones avanzan de manera ordenada y constructiva", ha asegurado Trump en su plataforma Truth Social, "pero he informado a mis representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de nuestra parte".

Así, Trump ha asegurado que el bloqueo de Estados Unidos sobre el perímetro de Ormuz "permanecerá plentamente vigente vigencia hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo".

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"Ambas partes deben tomarse su tiempo y hacerlo bien. No puede haber errores", ha añadido Trump antes de insistir en que la relacion entre ambos países "se está volviendo mucho más profesional y productiva" y ha tendido la mano a la posibilidad de que Irán se incorpore algún día a los Acuerdos de Abraham que estipulan la normalización de relaciones entre Israel (némesis histórica de Irán) y los países de la región. "Quién sabe", ha dicho a este respecto.

Trump, eso sí, ha pedido a Irán que comprenda la postura estadounidense sobre su programa nuclear: "No pueden desarrollar ni adquirir un arma o bomba nuclear", ha manifestado el presidente sobre una de las cuestiones clave de las negociaciones y a pesar de que Teherán ha insistido en innumerables ocasiones en que su programa tiene una naturaleza pacífica y está en su derecho legítimo a desarrollarlo.

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