Treinta y seis candidaturas de 12 nacionalidades optan al Premio Princesa de Ciencias Sociales 2026

Un total de 36 candidaturas de 12 nacionalidades optan al Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026, cuyo jurado se reunirá los próximos días 25 y 26 de mayo en Oviedo para deliberar sobre el fallo, que se hará público el martes.

Las reuniones del jurado, correspondientes al quinto de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias en su XLVI edición, tendrán lugar en el Hotel de la Reconquista.

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Según recoge el reglamento de los premios, estos reconocimientos están destinados a distinguir la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria desarrollada por personas o instituciones en el ámbito internacional.

En concreto, el Premio de Ciencias Sociales reconoce trabajos en ámbitos como la antropología, la ciencia política, la demografía, el derecho, la economía, la ética, la filosofía, la geografía, la historia, la lingüística, la pedagogía, la psicología y la sociología, entre otras disciplinas.

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Cada galardón está dotado con una escultura de Joan Miró, símbolo representativo del premio, un diploma acreditativo, una insignia y una cuantía económica de 50.000 euros.

El jurado mantendrá un primer encuentro con los medios de comunicación el lunes 25 a las 11.00 horas en el Salón de Consejos del Hotel de la Reconquista, antes de su constitución formal y del inicio de las deliberaciones, previstas para las 11.30 horas tras la tradicional foto de grupo.

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El fallo se dará a conocer el martes 26 a las 12.00 horas en el Salón Covadonga del mismo hotel, tras lo cual los miembros del jurado atenderán a los medios de comunicación.