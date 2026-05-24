Agencias

Trasladado al hospital un músico tras caer parte del escenario sobre el que actuaba en Candelario (Salamanca)

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Un músico varón de 40 años ha sido trasladado este domingo al hospital tras recibir un golpe por la caída de parte del escenario sobre el que actuaba en la plaza de Candelario (Salamanca), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de la 1.45 horas, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 Castilla y León ha recibido un aviso sobre los hechos y lo ha trasladado a Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia de soporte vital básico.

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En el lugar, el equipo médico ha atendido al varón, quien finalmente ha sido trasladado al Hospital Virgen del Castañar de Béjar.

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