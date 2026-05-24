Temas del día de EFE Internacional del Domingo, 24 de mayo de 2026 (12:00 GMT)

DESTACADOS

IRÁN GUERRA

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Nueva Delhi - El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó este sábado en Nueva Delhi que el mundo podría recibir "buenas noticias" en las próximas horas sobre el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní, aunque advirtió de que no supondrían una resolución definitiva.

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- Acuerdo Irán-EEUU prevé suspensión de sanciones y apertura de Ormuz, según medios iraníes

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(Se han mandado reacciones del primer ministro británico, Keir Starmer, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebrando la proximidad del acuerdo).

UCRANIA GUERRA

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Kiev - Al menos dos personas murieron en Kiev tras un bombardeo "masivo" ruso contra la capital en la noche del sábado a este domingo en "uno de los mayores ataques del último año" que ha dejado además decenas de heridos.

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- Zelenski denuncia el bombardeo ruso y acusa a Putin de atacar edificios residenciales

- Medvédev dice que el “duro“ ataque nocturno en Ucrania fue una represalia por Lugansk

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(Se mandaron reacciones de Alemania, Francia y Unión Europea)

- Las alertas aéreas por incursiones de drones en el espacio aéreo de los países bálticos, sitúa a esta región en una posición difícil entre su firme apoyo a Ucrania y las preocupaciones por su propia capacidad de defensa.

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BOLIVIA PROTESTAS

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La Paz - Se cumple el plazo dado por los líderes ciudadanos de Santa Cruz, la región más poblada de Bolivia, para que el Gobierno desbloquee las carreteras bajo la advertencia de organizar a la población para despejar las rutas, cortadas por sectores sindicales y campesinos que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

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- Las autoridades bolivianas esperan dialogar con la Federación de Campesinos 'Tupac Katari', que mantiene bloqueos de carreteras en la zona andina desde el 6 de mayo para exigir la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz.

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PAKISTÁN ATAQUE

Islamabad - Al menos 30 personas murieron y otras 102 resultaron heridas este domingo por una explosión en un tren de cercanías en Quetta, en el oeste de Pakistán, que se dirigía a una zona residencial militar, informaron fuentes policiales.

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- El BLA reivindica el ataque a un tren en Pakistán que ha causado al menos 30 muertos

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RD CONGO ÉBOLA

Nairobi - Las autoridades sanitarias de la República Democrática del Congo y de Uganda continúan luchando contra la expansión del brote de virus del ébola, después de que la Unión Africana advirtiera de que diez países corren el riesgo de la llegada de la enfermedad.

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- Bunia, capital de la provincia de Ituri, el epicentro de la nueva epidemia de ébola declarada el pasado día 15 en el este de la RDC afronta esta grave crisis en una situación de negacionismo, tensión social, conflicto de grupos armados y escasez de recursos sanitarios.

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COLOMBIA ELECCIONES

Bogotá - Los candidatos a la Presidencia de Colombia en las elecciones del 31 de mayo cierran sus campañas con mitines en distintas ciudades, en los que medirán fuerzas el izquierdista Iván Cepeda, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, y la derechista Paloma Valencia, favoritos en los sondeos de intención de voto.

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- Los ritmos y las letras simples y pegadizas se han convertido en protagonistas de los mítines de la campaña presidencial colombiana de 2026, en la que los candidatos han encontrado en los jingles políticos una herramienta para viralizarse en redes sociales y conectar con los votantes.

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ADEMÁS

INDIA EEUU | Nueva Delhi - La India y Estados Unidos abordaron la conclusión "a la brevedad" de un acuerdo comercial interino, como paso hacia un pacto bilateral integral, durante una reunión en Nueva Delhi entre el ministro indio de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

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EEUU SEGURIDAD | Washington - Las autoridades estadounidenses identificaron al individuo que disparó contra un puesto de control de seguridad de la Casa Blanca, justo cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, se encontraba en el complejo, como un hombre de 21 años que había sido detenido anteriormente y con antecedentes de problemas mentales.

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ECUADOR GOBIERNO | Quito - El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ofrece su informe a la nación ante la Asamblea Nacional (Parlamento), al cumplir el primer año de su reelección hasta el año 2029.

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PANAMÁ VENEZUELA | Ciudad de Panamá.- La líder de la oposición de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, que se encuentra de visita oficial en Panamá, tiene previsto reunirse este domingo con miembros de la oposición venezolana.

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AGENDA INFORMATIVA

América

Santiago de Chile.- CHILE DDHH. - El recorte cercano al millón dólares en el programa que coordina la búsqueda de los detenidos desaparecidos en la dictadura, la posible liberación de criminales de lesa humanidad y el vínculo de dos ministros con el general Augusto Pinochet (1973-1990) han encendido las alarmas en Chile, donde familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos temen un giro del nuevo Gobierno hacia políticas de olvido e impunidad. (Texto) (Foto) (Video)

Ciudad de México.- FÚTBOL MUNDIAL 2026.- La Ciudad de México se ha llenado de estaciones, murales y espacios públicos con figuras de ajolotes, un anfibio mexicano en peligro de extinción, como sello turístico para aprovechar la alta visibilidad que ofrece ser sede de partidos de la Copa Mundial de Fútbol. (Texto) (Foto)

Buenos Aires.- ARGENTINA PRENSA.- “Basuras repugnantes”, “ensobrados”, “sicarios con micrófono”, “mentirosos”, “delincuentes”, “lacras inmundas” y “corruptos” son algunos de los insultos que el presidente argentino, Javier Milei, dirige casi a diario a periodistas y medios de comunicación, en una escalada de agravios que ha intensificado en la últimas semanas la confrontación. (Texto) (Video)

Redacción EFE Internacional

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