Sustraídas tres embarcaciones a la Armada durante unas maniobras en Barbate

La Guardia Civil investiga el robo de tres lanchas de la Armada Española durante unas maniobras desarrolladas esta semana en la playa de El Retín, en Barbate (Cádiz).

Según ha confirmado a Europa Press el secretario provincial de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Cádiz (AUGC), Víctor Carrasco, la sustracción de las embarcaciones ocurrió cuando la Armada estaba ejecutando maniobras.

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Asimismo, Carrasco ha concretado que además de las lanchas los ladrones han sustraído diverso material de la Armada como "trajes secos".

Por otra parte, el secretario ha advertido que la playa barbateña de El Retín es un sitio "donde se produce el alijo de toda la vida". "Es una zona militar, pero está compartida con el uso civil, no está cerrada ni vigilada", ha añadido, al tiempo que ha sugerido la posibilidad de que los ladrones "verían las embarcaciones allí y se las llevaron".

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