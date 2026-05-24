Simeone, 800 partidos con el Atlético… y su peor derrota en LaLiga EA Sports

Madrid, 24 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, alcanzó este domingo los 800 partidos como técnico del conjunto rojiblanco, con 470 victorias, 168 empates y 162 derrotas, la última de ellas la más abultada que ha sufrido jamás en LaLiga EA Sports, este domingo ante el Villarreal por 5-1, y entre las peores entre todas las competiciones junto a cinco 4-0, todos ellos en la Liga de Campeones.

Desde su debut el 7 de enero de 2012, nunca había perdido con cinco tantos en contra en 90 minutos (sí los recibió una vez en la prórroga, en una Supercopa de España ante el Real Madrid).

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La última vez que el Atlético encajó cinco goles sin tiempo extra no había llegado aún el técnico argentino. Fue el 24 de septiembre de 2011, por 5-0 contra el Barcelona.

Sólo había perdido en cinco ocasiones antes por cuatro goles de diferencia, todas por 4-0: el 21 de octubre de 2025 ante el Arsenal, el 15 de junio de 2025 ante el París Saint Germain, el 2 de octubre de 2024 contra el Benfica, el 21 de octubre de 2020 ante el Bayer Múnich y el 24 de octubre de 2018 ante el Dortmund. Cuatro fueron en la Liga de Campeones y una, ante el conjunto francés, en el Mundial de Clubes.

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Durante sus 800 partidos ha ganado ocho títulos: dos Ligas (2013-14 y 2020-21) -las únicas que no han conquistado Barcelona y Real Madrid en los últimos 20 años-, dos Ligas Europa (2011-12 y 2017-18), una Copa del Rey (2012-13), una Supercopa de España (2014) y dos de Europa (2012 y 2018), en un recorrido inigualable en la entidad, tanto por triunfos como por encuentros dirigidos.

Simeone, con contrato hasta el 30 de junio de 2027, inició su trayectoria en el Atlético con una igualada 0-0 en La Rosaleda ante el Málaga, el 7 de enero de 2012, tras asumir el mando el 23 de diciembre de 2011.

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“Desde entonces, ha ido forjando año tras año su leyenda en el banquillo del Atlético de Madrid convirtiéndose en el que más encuentros ha dirigido a lo largo de nuestra historia, por delante de Luis Aragonés (612) y Ricardo Zamora (207)”, según destacó el club en sus canales oficiales antes del inicio del encuentro en el estadio de La Cerámica.

Simeone ha clasificado al conjunto rojiblanco para la Liga de Campeones en todas las campañas enteras que ha dirigido al equipo, en 14 ocasiones, incluida la actual.

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