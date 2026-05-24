Sibiga agradece a Albares su apoyo a Ucrania tras el último ataque ruso

Berlín, 24 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, agradeció este domingo al apoyo expresado en un mensaje en redes sociales por el jefe de la diplomacia española, José Manuel Albares, después de que Ucrania sufriera un ataque ruso que dejó cuatro muertos y casi cien heridos.

"Agradezco enormemente el firme apoyo de España y su postura de principios al condenar el último ataque masivo de Rusia contra nuestras ciudades", escribió Sibiga en X, en un mensaje en el que citaba las palabras de apoyo de su homólogo español.

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Albares denunció este domingo que Rusia mantenga "su estrategia de terror contra Ucrania".

"Condeno los ataques masivos con drones y misiles balísticos y de crucero la pasada madrugada en Kiev y otras zonas del país. Nuestro apoyo firme y unido a la defensa de Ucrania y a una paz justa y duradera", abundó el ministro de Asuntos Exteriores de España.

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Por su parte, Sibiga, en su mensaje de agradecimiento, añadió que "el agresor debe rendir cuentas por sus atroces crímenes de guerra y su agresión continuada".

"Una paz justa y duradera sólo es posible mediante la fuerza y la unidad. La comunidad internacional debe actuar con determinación, aumentando la presión y reforzando el apoyo militar a Ucrania para detener la sangrienta maquinaria bélica de Rusia", subrayó el ministro ucraniano. EFE

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