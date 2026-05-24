Sebastián Yatra conquista México al sacar su lado más íntimo a ritmo de balada

Ciudad de México, 23 may (EFE).- Alejado de esa distancia habitual entre el artista y el público, el cantante colombiano Sebastián Yatra sacó su lado más íntimo este sábado en Ciudad de México, en un concierto en el que conquistó a las cerca de 18.000 personas congregadas a ritmo de balada.

Cerca de las 20:00 horas de la capital mexicana (02:00 GMT del domingo), Sebastián Obando Giraldo irrumpió en el imponente escenario del Palacio de los Deportes, uno de los lugares más emblemáticos en la capital mexicana a nivel musical, ante un público entregado desde el principio.

PUBLICIDAD

Yatra creó una atmósfera íntima y sentimental con su público, algo recurrente en su actual gira 'Entre tanta gente tour'.

"México, qué bonito volverte a ver. Es bonito encontrarme con ustedes. Gracias por todo el amor que me dan", dijo el cantante colombiano.

PUBLICIDAD

Entre gritos, aplausos y móviles encendidos, se subió varias veces a un andamio en los momentos altos de la noche, lo que desató el fervor y la entrega absoluta de sus seguidores.

Aunque la idea de esta gira es hacer un repaso a su carrera y sus grandes éxitos, hubo espacio para sus temas más recientes como 'Milagro', 'Lienzo', 'Una noche sin pensar' o 'Disco rayado'.

PUBLICIDAD

No obstante, también interpretó sus canciones más reconocibles -y aplaudidas- por su público, entre las que destacaron 'Sutra', 'Traicionera' y 'Ojos marrones'.

El momento estrella fue cuando entonó 'Tacones rojos', uno de sus éxitos más globales y reconocibles que llegó a ser reconocida con un Premio Latin Grammy hace cuatro años.

PUBLICIDAD

Precisamente, la identidad latina estuvo presente en todo su show a ritmo de uno de los géneros musicales más populares de esta región del mundo: la balada.

Este estilo musical estuvo presente en canciones con un trasfondo romántico como 'No hay nadie más' o 'Robarte un beso'.

PUBLICIDAD

Ya sea con la guitarra o solo al sujetar el micrófono, Yatra, originario de la ciudad colombiana de Medellín, recorrió toda su trayectoria musical al tiempo que ensalzó sus raíces durante las dos horas que duró su actuación.

Este concierto en Ciudad de México tan solo fue el primero de muchos otros que realizará por todo el país norteamericano, donde tiene previstas actuaciones en Guadalajara, Puebla, Mérida, San Luis Potosí y Monterrey. EFE

PUBLICIDAD