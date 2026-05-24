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Sainz: Hoy ha sido un día más complicado

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Redacción deportes, 23 may (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que sale decimoquinto este domingo en el sprint del Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal que este sábado "fue un día mas complicado" para él.

"Hoy ha sido un día más complicado. Progresamos bastante en lo que a la puesta a punto se refiere durante la noche y el coche tenía el ritmo para estar entre los doce primeros", afirmó el talentoso piloto madrileño.

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"Pero en la última vuelta de la Q2 perdí algunas décimas en el primer sector, lo que resultó costoso, aunque sinceramente creo que la Q3 estaba fuera de nuestro alcance esta vez", explicó Sainz, de 31 años, con cuatro victorias y 29 podios en la Fórmula Uno, en la que afronta su duodécima temporada.

"Si llueve mañana, será la primera vez que rodemos con neumáticos de mojado con el nuevo reglamento", advirtió Sainz este sábado en Montreal.

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"Va a ser un reto para todos los equipos el comprender los neumáticos y la distribución de la energía en condiciones de lluvia, así que será interesante ver cómo se desarrollan las cosas; y vamos a intentar sacar lo máximo posible de nuestra carrera”, manifestó Sainz tras la calificación para el Gran Premio de Canadá. EFE

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