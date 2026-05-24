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Rusia confirma el uso del Oreshnik contra Kiev y enmarca su ataque como respuesta al bombardeo de Lugansk

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El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado el uso de su misil hipersónico Oreshnik en la ola de bombardeos de esta pasada noche contra la capital de Ucrania, Kiev, y la región homónima, en uno de los ataques más potentes desde el comienzo de la guerra y una respuesta, ha añadido, al bombardeo ucraniano de esta semana contra un dormitorio de estudiantes en Lugansk.

Los ataques contra Kiev, dirigidos según Defensa contra "posiciones militares" ucranianas, ha dejado dos muertos y más de 80 heridos. El ataque ha comprendido drones, misiles Iskander, Jinzal y Tsirkon, así como el mencionado Oreshnik.

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"Los ataques se dirigieron contra instalaciones de mando militar, bases aéreas y empresas de la industria de defensa ucraniana", ha esgrimido el Ministerio de Defensa ruso en su comunicado, en el que da por cumplidos "todos los objetivos de la misión".

Rusia también ha actualizado el balance de víctimas mortales del bombardeo contra el dormitorio de estudiantes de Starobilsk, que ha dejado ya 21 muertos, la mayoría de entre 19 y 22 años. Otras 38 personas resultaron heridas por el ataque del pasado viernes.

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