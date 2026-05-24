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Rubio y Modi afianzan las relaciones EEUU-India en medio de la incertidumbre con Irán

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se ha reunido este sábado en Nueva Delhi con el primer ministro de India, Narendra Modi, en el marco de una visita oficial de cuatro días destinada a relanzar la alianza estratégica bilateral y coordinar posturas frente a las crisis globales.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, ha detallado que la conversación se ha centrado en la consolidación de la Asociación Estratégica Global Integral entre ambas naciones, fundamentada en "valores democráticos compartidos, profundas oportunidades económicas y comerciales, y los sólidos lazos personales" entre los mandatarios de ambos países.

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Las delegaciones han revisado los avances en sectores clave como la defensa, el comercio, las tecnologías emergentes, las cadenas de suministro y los proyectos de inversión dirigidos a duplicar el comercio bilateral para el año 2030.

La agenda internacional y la seguridad regional han ocupado un lugar prioritario en las deliberaciones, con especial énfasis en la escalada del conflicto en Oriente Próximo. El jefe de la diplomacia estadounidense ha incidido en que Estados Unidos "no permitirá que Irán mantenga como rehén al mercado energético global". En este sentido, Rubio ha ofrecido los recursos energéticos estadounidenses como una alternativa viable para diversificar y asegurar el suministro de la India.

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Por su parte, Modi ha reafirmado el respaldo constante de la India a los esfuerzos de paz internacionales. "Discutimos el progreso sostenido de nuestra asociación y asuntos relacionados con la paz y la seguridad regional y global", ha manifestado el líder indio a través de sus redes sociales tras la reunión.

El viaje de Rubio a la nación asiática contempla además una reunión bilateral con el ministro de Asuntos Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, y su participación en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del Quad --foro que integran Washington y Nueva Delhi junto a Japón y Australia--, consolidando así el papel influyente de India en la estrategia estadounidense para la región del Indo-Pacífico.

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