Rubio asegura que EE.UU. alcanzó los objetivos de su ofensiva militar contra Irán

Nueva Delhi, 24 may (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, defendió este sábado en Nueva Delhi la ofensiva militar contra Irán y aseguró que Washington alcanzó los objetivos de la operación Epic Fury, destruir la marina iraní, reducir su capacidad de lanzar misiles balísticos y dañar su industria de defensa.

"Íbamos a destruir su marina, lo cual hemos hecho; íbamos a reducir significativamente su capacidad para lanzar misiles balísticos (...) y hemos logrado ese objetivo; e íbamos a dañar su base industrial de defensa (...) Hemos logrado eso también", afirmó Rubio en una rueda de prensa junto al ministro indio de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar.

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El secretario de Estado respondió con esto a una pregunta sobre las críticas a Washington por el inicio de la guerra, incluidos los daños sufridos por varias escuelas en Irán, aunque evitó comentar detalles tácticos al afirmar que no corresponden a su departamento.

Rubio enmarcó esos objetivos militares en la operación Epic Fury, lanzada por Estados Unidos contra Irán en la escalada abierta tras el cierre del estrecho de Ormuz por parte de la República Islámica.

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El jefe de la diplomacia estadounidense acusó a Irán de ser "el principal patrocinador del terrorismo en el mundo" y de financiar a grupos como Hizbulá y Hamás, además de organizar asesinatos e intentos de asesinato en distintos países.

"Estamos hablando de uno de los regímenes más viles sobre la faz de la tierra y en la historia moderna", afirmó Rubio, que acusó también a Teherán de tomar como rehenes buques civiles y colocar minas en una vía navegable internacional.

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Aun así, el secretario de Estado aseguró que Estados Unidos "sigue comprometido en encontrar una solución pacífica y diplomática" a la crisis.

La declaración se produce un día después de que el Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses informara de que EE.UU. ha forzado el desvío de cien buques desde el inicio del bloqueo marítimo contra los puertos iraníes, ordenado por el presidente Donald Trump el pasado 13 de abril en represalia por el cierre del estrecho de Ormuz.

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Washington presiona a Teherán para que renuncie al enriquecimiento de uranio, mientras Irán busca formalizar el cobro de peajes por el tránsito en Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de crudo. EFE

(foto) (vídeo)

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