Principales titulares de los periódicos para el lunes 25 de mayo

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
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-- "Trump avanza en la negociación con Irán para reabrir Ormuz"
-- "La investigación del 'caso Plus Ultra': La pista del petróleo que conduce a dos hermanos de Venezuela"
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EL MUNDO
-- "Zapatero reclutó al jefe económico de Moncloa como ponente para clientes "
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-- "El PNV sentencia a Sánchez y explorará su debilidad"
ABC
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-- "La SEPI destruyó documentos de Plus Ultra al inicio de la investigación"
-- "El PNV considera "irresponsable" que Sánchez pretenda culminar la legislatura"
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LA VANGUARDIA
-- "Zapatero se enfrenta a nuevas revelaciones en el sumario Plus Ultra"
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-- "Trump ralentiza la formalización del acuerdo con Irán"
LA RAZÓN
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-- "Los pagos, tras el rescate de Plus Ultra: "10K done""
-- "El PNV ve irresponsable que Sánchez siga y le exige elecciones este año"
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EL PERIÓDICO
-- "Empresarios chinos pagaron a la trama de Zapatero"
-- "Reinas de todo: El Barça celebra con los fans su cuarto título de la Champions"