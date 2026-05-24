Pekín anuncia una investigación "rigurosa" y depuración de responsabilidades tras explosión mortal en una mina

Las autoridades de China han prometido este sábado una investigación exhaustiva y una estricta depuración de responsabilidades tras la explosión de gas registrada la víspera en una mina de carbón de la provincia de Shanxi, en el norte del país, un accidente que deja ya cerca de 90 fallecidos y nueve desaparecidos,

El viceprimer ministro chino, Zhang Guoqing, se ha desplazado este sábado hasta la mina de Liushenyu, situada en el distrito de Qinyuan, para supervisar las tareas de rescate y coordinar la respuesta oficial tras el incidente, según ha informado la agencia de noticias china Xinhua.

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En este contexto, durante una reunión celebrada en el centro de mando instalado en la zona Zhang ha reclamado a las autoridades locales que movilicen equipos especializados para completar las operaciones de búsqueda y rescate "científicas", evitando además nuevos accidentes durante el desarrollo de las mismas.

El dirigente chino, que también es miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista, ha insistido en la necesidad de verificar con precisión el número de desaparecidos para garantizar que ninguna persona quede sin localizar.

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Asimismo, ha pedido "destinar a los mejores expertos médicos" a la atención de los heridos con el objetivo de minimizar las secuelas derivadas de sus lesiones, al tiempo que ha reclamado apoyo para las familias afectadas, así como una gestión adecuada de las consecuencias posteriores al accidente.

Zhang ha defendido también que la información sobre el incidente ha de ser difundida "de manera oportuna y precisa" para responder a la preocupación social generada por la tragedia.

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INVESTIGACIÓN "SIN CONCESIONES"

Así las cosas, el equipo investigador enviado sobre el terreno por el Consejo de Estado chino ha asegurado que llevará a cabo una investigación "rigurosa" y "sin concesiones" para esclarecer las causas de la explosión.

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El objetivo de dicha investigación es, en última instancia, determinar la responsabilidad de los organismos reguladores y de las autoridades locales, así como de la empresa responsable de la explotación minera, además de imponer sanciones conforme a la legislación vigente, según han indicado las autoridades y ha recogido Xinhua.

En este sentido, Zhang ha instado a revisar de forma integral las medidas de seguridad en el sector minero y ha exigido una actuación firme contra las actividades ilegales, incluidas prácticas como la manipulación de datos de seguridad, la ausencia de registros fiables del personal que trabaja bajo tierra o las subcontrataciones irregulares.

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El viceprimer ministro ha reclamado además inspecciones inmediatas en sectores considerados de alto riesgo, entre ellos la minería del carbón y la industria química, así como un refuerzo de la coordinación entre las autoridades administrativas y judiciales para perseguir las infracciones relacionadas con la seguridad laboral.

XI PIDE REFORZAR LA PREVENCIÓN

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Por su parte, el presidente chino, Xi Jinping, ha ordenado intensificar todos los esfuerzos para localizar a los desaparecidos y atender a los heridos, además de exigir una investigación completa sobre las causas del accidente y la correspondiente asunción de responsabilidades conforme a la ley.

En la misma línea, Xi ha subrayado que las autoridades de todo el país deben extraer lecciones de esta tragedia y extremar la vigilancia en materia de seguridad laboral para prevenir nuevos accidentes graves.

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El mandatario chino ha advertido igualmente de la necesidad de reforzar la preparación ante emergencias coincidiendo con la temporada de lluvias e inundaciones, con el objetivo de proteger a la población y minimizar riesgos ante posibles desastres.

También el primer ministro, Li Qiang, ha trasladado instrucciones para reforzar las labores de rescate, reclamando una revisión de las condiciones de seguridad en sectores estratégica para evitar tragedias similares.

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Estas declaraciones llegan después de que al menos 90 personas hayan muerto tras una explosión de gas ocurrida este viernes en la mina de carbón de Liushenyu, con más de 250 trabajadores en su interior en el momento del derrumbe, en lo que se trata del siniestro más grave para la minería del país desde 2009.