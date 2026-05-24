Opositores conservadores y comunistas ganan las legislativas de Chipre, según sondeos

Nicosia, 24 may (EFE).- Los sondeos a pie de urna tras las elecciones parlamentarias celebradas este domingo en Chipre apuntan a que el partido conservador DISY y el comunista AKEL, ambos en la oposición, han sido los más votados con entre el 21 y el 25,5 por ciento de los votos cada uno.

Los datos de estos sondeos, publicados por emisora pública RIK tras el cierre de los colegios electorales, confirman el avance del ultranacionalista partido ELAM que, con entre 10,5 y 12,5 por ciento del apoyo popular, quedaría consolidado como tercera fuerza política del país. EFE

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