Mueren cinco personas en el incendio de una tienda en el centro de China

Pekín, 24 may (EFE).- Cinco personas murieron y una resultó herida este domingo en el incendio de una tienda en la provincia central china de Hunan, informaron medios locales.

El fuego, ocurrido en un comercio del condado de Qidong, se inició poco después de la media noche, según la Oficina local de Gestión de Emergencias, citada por la agencia oficial Xinhua.

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Las autoridades han abierto una investigación para determinar las causas del incendio, en tanto la persona herida ha sido trasladada a un centro hospitalario donde se encuentra en estado estable y fuera de riesgo.

El suceso se suma a una serie de incendios mortales registrados en los últimos meses en distintas regiones del país, lo que ha reavivado la preocupación por las condiciones de seguridad en edificios residenciales y comerciales en China.

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En febrero pasado, cinco personas murieron en el incendio de una residencia de ancianos en la provincia nororiental de Heilongjiang, y otras doce fallecieron en diciembre del año pasado en el incendio de un edificio residencial en la sureña Cantón. EFE