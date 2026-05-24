Más de 1.850 personas se presentan a los exámenes de acceso a 360 plazas de operadores de talleres de Renfe

Un total de 1.857 personas están convocadas este domingo a los exámenes de acceso para las 360 plazas de operadores de talleres de Renfe Ingeniería y Mantenimiento, correspondientes a la Oferta Pública de Empleo de la compañía para 2026.

Las pruebas, según informa Renfe, tendrán lugar en Madrid (Universidad Autónoma) y Barcelona (Universitat Pompeu Fabra), donde están convocados 1.717 y 140 candidatos, respectivamente.

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Los aspirantes que superen esta primera evaluación tendrán que realizar posteriormente una entrevista personal. Los 360 seleccionados tendrán que pasar un reconocimiento médico de ingreso. La previsión es que el proceso esté cerrado a finales de julio.

Las 360 plazas a operadores de Talleres de Renfe se dividen de la siguiente manera: 173 para el puesto de ajustador-montador (920 admitidos); seis para caderería/chapa/soldadura (70 admitidos); 142 para electricidad-electrónica (618 admitidos); ocho para máquinas-herramientas (135 admitidos) y 31 para suministros (114 admitidos).

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Esta convocatoria forma parte del plan de empleo previsto para este año, que permitirá incorporar a más de 2.000 personas a la compañía gracias a la tasa de reposición ordinaria y a la tasa adicional autorizada en el acuerdo histórico alcanzado recientemente en el marco del diálogo social para desconvocar la huelga del pasado mes de febrero.

Estas 360 plazas de personal de Talleres, convocadas el pasado mes de marzo en el marco de la Tasa de Reposición de la compañía correspondiente a 2026, se suman a las 550 plazas de maquinista, cuyo examen de ingreso se realizó el pasado 9 de mayo, y a las 600 plazas de operadores comerciales de entradas.

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