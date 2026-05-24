Los conservadores ganan las elecciones chipriotas y los ultras avanzan al tercer lugar

Nicosia, 24 may (EFE).- El partido conservador DISY ganó este domingo las elecciones parlamentarias de Chipre con el 27,3 % de los votos, seguido del comunista AKEL, con el 23,8 %, y el ultranacionalista ELAM, con el 10,9 %, tras el escrutinio del 90 % de los votos.

Según los datos publicados por el Ministerio del Interior, en cuarto lugar, con el 10 %, quedó el Partido Democrático (DIKO), la única formación que ha logrado entrar en la Cámara de Representantes de las tres que apoyan al Ejecutivo en el poder, encabezado por el presidente, Nikos Jristodulidis.

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No obstante, si bien su gestión podrá volverse más difícil con el nuevo reparto de escaños, el resultado no tiene implicaciones directas para el Gobierno, dado el sistema es muy presidencialista que tiene Chipre, en el que la figura del jefe de Estado es elegida directamente por la población. EFE

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