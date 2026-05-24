La UE y aliados de Ucrania condenan el ataque de Rusia contra Kiev como un "aberrante acto de terrorismo"

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y la jefa diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, han condenado junto aliados de Ucrania el ataque ruso de esta pasada noche contra la capital del país, Kiev, y la región homónima, como un "aberrante acto de terrorismo" que ha dejado por el momento dos muertos y más de 80 heridos.

Rusia ha confirmado ataques con drones y misiles hipersónicos, incluido el Oreshnik, pero ha asegurado que han ido dirigidos contra posiciones militares e instalaciones de la industria de defensa ucraniana, en respuesta al bombardeo ucraniano del viernes que dejó 21 muertos en una residencia de estudiantes de Lugansk.

PUBLICIDAD

"El masivo ataque de Rusia contra Ucrania anoche muestra la brutalidad del Kremlin y su desprecio tanto por la vida humana como por las negociaciones de paz. El terror contra civiles no es fuerza. Es desesperación", ha publicado Von der Leyen en sus redes sociales.

Para Kallas, ataques como el de esta pasada noche demuestran que " Rusia ha llegado a un callejón sin salida en el campo de batalla, por lo que aterroriza a Ucrania con ataques deliberados en los centros de las ciudades".

PUBLICIDAD

"Estos son actos aberrantes de terrorismo destinados a matar a tantos civiles como sea posible", ha añadido antes de condenar especialmente el empleo del misil Oreshnik, diseñado para transportar ojivas nucleares, "como una táctica de intimidación política y una imprudente provocación".

El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha expresado prácticamente en los mismos términos: "Francia condena este ataque y el uso del misil balístico Oreshnik, que no hacen más que reflejar una forma de huida hacia adelante y el callejón sin salida de la guerra de agresión de Rusia".

PUBLICIDAD

La ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, ha lamentado las "atroces" escenas del ataque, que solo "pone de manifiesto la debilidad que Rusia quiere esconder".