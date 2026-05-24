La provincia congoleña de Kivu Sur confirma ya un fallecido por ébola a los pocos días de la llegada del brote

La provincia de Kivu Sur ha confirmado los peores pronósticos con el anuncio de un fallecido por ébola y dos casos confirmados del virus a los pocos días de la llegada del brote que está asolando la vecina provincia de Ituri y se ha convertido en una crisis internacional en firme que ha dejado casi 180 muertos sospechosos de haber contraído la temible cepa Bundibugyo.

El jefe de la división sanitaria provincial, el doctor Aimé Alengo, ha confirmado la situación a la emisora de Naciones Unidas en el país, Radio Okapi, a los dos días de la constatación del primer caso de ébola allí.

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El fallecido ha sido identificado en el epicentro de la crisis en Kivu Sur, la localidad de Miti-Murhesa, que se encuentra solo a 20 kilómetros de la capital de la provincia, Bukavu, desde el año pasado en manos de las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23).

La violencia reinante en la zona ha provocado tal éxodo de población que los trabajadores sanitarios han acabado desbordados en sus esfuerzos de seguimiento, por no mencionar el peligro que corren sus vidas por los esporádicos combates entre el M23 contra el Ejército congoleño, su apoyo militar burundés y los grupos paramilitares del Gobierno, los wazalendos.

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En este contexto, el ministro de Salud congoleño, Roger Samuel Kamba, ha pedido un esfuerzo diplomático urgente para que el M23 (que ya ha anunciado de manera unilateral la creación de su propia 'célula sanitaria' de médicos para intentar contener el brote) acuerde con el Gobierno alguna forma de abrir el aeropuerto de la capital de Kivu Norte, Goma, también bajo su control, con el objetivo de facilitar traslados de pacientes en estado crítico.