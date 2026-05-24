La Policía de Ecuador decomisa 90 kilos de marihuana en provincia fronteriza con Colombia

Quito, 24 may (EFE).- La Policía ecuatoriana informó este domingo del decomiso de unos 90 kilos de marihuana en la provincia andina del Carchi, fronteriza con Colombia.

En el marco de la Estrategia Operacional 3D, ejecutó el operativo denominado 'Cero Impunidad 16503', que permitió, además, la captura de dos ciudadanos, en el sector de Chauchín, en la localidad Julio Andrade.

PUBLICIDAD

Durante labores investigativas y de control, la Policía identificó un automóvil, cuyos ocupantes mostraron una actitud inusual al notar la presencia policial.

Cuando la Policía interceptó el automotor para realizar una inspección minuciosa, halló 92 envolturas plásticas que contenían marihuana, con un peso total aproximado de 90.000 gramos, equivalentes a cerca de 180.000 dosis, detalló.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el alcaloide tendría un valor aproximado de 69.750 dólares en el mercado nacional, 360.000 dólares en Estados Unidos y 630.000 euros en el mercado europeo, señaló en un comunicado.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.

PUBLICIDAD

Ecuador es considerado el tercer país del mundo con mayores incautaciones de drogas, después de Colombia y Estados Unidos, con alrededor de 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico cercano a las 300 toneladas en 2024. EFE