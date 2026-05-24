La OMS denuncia daños en su oficina en Kiev durante última ola de ataques nocturnos rusos

Ginebra, 24 may (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) denunció este domingo que su oficina para Ucrania, situada en la capital Kiev, sufrió daños debido a uno de los múltiples ataques lanzados por Rusia en la pasada noche.

La oficina "fue alcanzada por escombros de uno de los muchos ataques en la ciudad, lo que dañó las ventanas de la tercera planta", indicó en su cuenta oficial en X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

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No se reportaron heridos en el edificio, donde también tienen su sede otras muchas agencias de la ONU, agregó el director general.

"Los ataques contra la sanidad y la población civil deben parar, volvemos a pedir un alto el fuego porque la paz es la mejor medicina", subrayó Tedros.

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Las autoridades ucranianas han reportado al menos cuatro muertos y casi un centenar de heridos en bombardeos rusos con medio millar de drones y decenas de misiles, incluido el sistema hipersónico Oréshnik. EFE