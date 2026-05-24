La ola de calor llega a Centroeuropa con temperaturas de más de 30 grados

Viena, 24 may (EFE).- Una ola de calor ha llegado al centro de Europa este fin de semana, con picos de temperatura en torno a los 30 grados que subirán hasta rondar los 32-33 grados antes de moderarse un poco a partir del jueves, según los pronósticos de los institutos meteorológicos de la región.

Las masas de aire cálido se asentarán con fuerza a mediados de la próxima semana, con temperaturas que superarán en muchos lugares los promedios de mayo, si bien podrían verse algo atenuadas por el polvo del Sahara que las acompañan.

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En Austria, los termómetros marcan este domingo máximas de entre 24 y 31 grados, siendo el oeste la zona más calurosa, y de entre 12 y 17 grados a una altitud de 2.000 metros.

"Un sistema de alta presión sobre la península ibérica se extiende hasta los Alpes", informó la televisión pública ORF al destacar que el sábado fue el primer día caluroso del año al alcanzarse los 30 grados centígrados en algunas zonas del país, una jornada que llegó así algo más tarde de lo habitual. De media, el primer día "caluroso" (de 30 grados o más) se registra en torno al 11 de mayo.

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Con días mayormente soleados y vientos moderados, aunque sin poder descartar algunos chubascos, el mercurio seguirá subiendo hasta llegar a los 33 grados el miércoles, mientras que el jueves la máxima bajará a 28 grados.

También la República Checa vivió ayer su primer día de 2026 con "valores tropicales superiores a los 30 grados", al medirse en una estación de Bohemia exactamente 30,1 grados, informó el Instituto Hidrometeorológico Checo, recordando que una jornada similar se registró el año pasado ya el 3 de mayo e incluso antes, el 7 de abril, en 2024.

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La situación es parecida en Hungría, Eslovaquia, Croacia, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Albania y Kosovo, con máximas oscilando entre 26 y 32 grados en una tendencia al alza hasta el miércoles. En el sur de Bosnia-Herzegovina se prevé más calor, con 32 grados hoy y hasta 34 grados el miércoles.

Precipitaciones intensas y puntuales, acompañadas de tormentas eléctricas y posible granizo, marcan el panorama de hoy en Bulgaria, con máximas de entre 20 y 25 grados, mientras que Rumanía espera días de sol templados, sin superar los 28 grados.

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En buena parte de Grecia hay lluvia hasta el lunes, intensas en ciertas zonas, según el Servicio Meteorológico EMY. Las temperaturas llegarán hoy a un máximo de 30 grados y subirán ligeramente en los próximos días.

Con máximas de 22-26 grados, Turquía afronta lluvias intensas durante toda esta semana, festiva por la celebración de la Pascua musulmana el miércoles. El servicio meteorológico ha emitido una alerta amarilla para 21 provincias, incluyendo la costa mediterránea y las regiones al sureste del mar de Mármara. EFE

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