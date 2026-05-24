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La misión tripulada Shenzhou-23 se acopla a la estación espacial china Tiangong

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Centro de lanzamiento de Jiuquan (China), 25 may (EFE).- La nave espacial china Shenzhou-23, con tres astronautas a bordo, se acopló este lunes con éxito al módulo central Tianhe de la estación espacial Tiangong, informó la Agencia Espacial de Misiones Tripuladas (AEMT).

El acoplamiento se completó a las 2.45 hora local (6.45 GMT del domingo), aproximadamente tres horas y media después de su lanzamiento desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el desierto del Gobi (noroeste).

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La Shenzhou-23 despegó el domingo a las 23.08 hora local (15.08 GMT), impulsada por un cohete Larga Marcha-2F Y23, iniciando una maniobra de encuentro y acoplamiento rápido.

Tras las maniobras de encuentro y acoplamiento, Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying ingresarán posteriormente en la estación espacial y se reunirán con los tres integrantes de la misión Shenzhou-21, en una operación que convertirá además a Lai en la primera astronauta procedente de la antigua colonia británica de Hong Kong en llegar a la Tiangong.

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Los seis astronautas convivirán y trabajarán juntos durante unos días antes de que Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang emprendan el regreso a la Tierra.

Durante sus aproximadamente seis meses en la Tiangong, la tripulación realizará más de un centenar de proyectos científicos y tecnológicos, además de actividades extravehiculares y operaciones relacionadas con equipos externos.

La misión incluye asimismo el primer experimento anual del programa espacial tripulado chino, diseñado para estudiar los efectos de estancias prolongadas en el espacio y ampliar las capacidades del país para futuras misiones de larga duración.

China mantiene además el objetivo de realizar un alunizaje tripulado antes de 2030 y ha señalado que varias tecnologías vinculadas a futuras misiones lunares seguirán verificándose mediante operaciones en la estación espacial. EFE

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EFE

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