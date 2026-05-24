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La misión china Shenzhou-23 despega rumbo a la estación espacial Tiangong

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Centro de lanzamiento de Jiuquan (China), 24 may (EFE).- La misión tripulada china Shenzhou-23 despegó este domingo a las 23.08 hora local (15.08 GMT) con tres astronautas a bordo, incluida la primera procedente de Hong Kong, rumbo a la estación espacial Tiangong.

El cohete Larga Marcha-2F Y23 impulsó la nave desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el desierto del Gobi (noroeste), para iniciar una misión durante la cual los tripulantes realizarán investigaciones científicas y actividades extravehiculares.

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La tripulación está integrada por Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Lai Ka-ying, con Zhu como comandante de la misión, en lo que constituye el cuadragésimo vuelo del programa espacial tripulado chino y la séptima misión durante la fase de aplicación y desarrollo de la estación. EFE

(Foto) (Vídeo)

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