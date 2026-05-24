La Casa Blanca no prevé firmar este domingo el acuerdo con Irán, según Axios

Washington, 24 may (EFE).- La Casa Blanca cree que el acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz podría firmarse en los próximos días, en lugar de este domingo como se había especulado, informó el medio estadounidense Axios.

Según un alto cargo de la Administración de Donald Trump, el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, habría dado luz verde al esquema general del acuerdo, pero todavía quedan algunos detalles por cerrar y la toma de decisiones dentro del régimen de los ayatolás es un proceso lento.

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Trump declaró este domingo en su red Truth Social que las negociaciones con Irán "avanzan de manera constructiva", pero dijo que ha ordenado a su equipo negociador que no se apresure y que garantice que el acuerdo sea verdaderamente positivo.

Si bien Trump admitió que la "relación con Irán se está volviendo mucho más profesional y productiva", también subrayó que Teherán debe "comprender que no pueden desarrollar ni adquirir un arma o una bomba nuclear".

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Según filtraciones a medios, el borrador del acuerdo contemplaría la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones a Irán, el descongelamiento de fondos iraníes y una extensión de 60 días en el alto el fuego durante los cuales se negociaría un acuerdo para limitar el programa nuclear de Teherán.

Varios senadores republicanos aliados de Trump criticaron las concesiones de Estados Unidos y cuestionaron la justificación de haber lanzado en febrero la ofensiva militar contra la República Islámica, si el régimen termina aparentemente fortalecido.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, de viaje oficial en la India, salió este domingo en defensa del borrador y tachó de "absurdo" creer que la Administración de Trump aceptará un acuerdo que fortalezca las capacidades nucleares iraníes.

"La idea de que el presidente, después de todo lo que ha demostrado, vaya a aceptar un acuerdo que al final termine poniendo a Irán en una posición más fuerte en cuanto a sus ambiciones nucleares es absurda. Eso simplemente no va a suceder", declaró. EFE

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