La Audiencia Nacional española juzga por primera vez a los Dominican Don't Play

Madrid, 24 may (EFE).- La Audiencia Nacional en España sienta este lunes en el banquillo por primera vez a una banda juvenil, quince acusados de pertenecer a la banda juvenil Dominican Don't Play (DDP), por su presunta implicación en acusaciones como tráfico de armas y, uno de ellos, está acusado del asesinato de un joven.

Es el primer juicio a miembros de esta organización -declarada ilegal en 2013 por el Tribunal Supremo- que se celebra en la Audiencia Nacional en España en el marco de una causa que llegó hace años procedente de un juzgado de la región de Toledo -centro-.

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De los quince acusados, uno de ellos afronta una petición de prisión permanente revisable por parte del fiscal, que le acusa -entre otros delitos- del asesinato de un joven en Madrid en 2022.

Además, la Fiscalía pide que se le prohíba residir en Seseña (Toledo) -donde estaba presuntamente afincada la banda- o acudir a Madrid por ser "el lugar donde cometió el delito", según afirma en su escrito de conclusiones provisionales.

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El fiscal le acusa de acudir, junto a terceros, a un parque del mencionado distrito "con la finalidad" de agredir a miembros de otras bandas, y de asestar diversas puñaladas a la víctima.

Para el resto, las penas solicitadas oscilan entre los 4 años y medio y los 15 de cárcel en función, principalmente, del grado de responsabilidad que les atribuye en la "organización criminal" -a tres de ellos les considera "dirigentes"-. Entre los delitos por los que les acusa también figura el de falsificación de moneda y el de expedición de moneda falsa.

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Los acusados estaba organizados como un "coro" de la organización DDP asentado en la ciudad de Seseña, y sus miembros actuaban "de forma definida y jerarquizada para la comisión de diversos delitos como el tráfico de drogas, tráfico de armas, expedición de moneda falsa", robos o riñas tumultuarias.

El "coro" es una agrupación local dentro de la banda y tiene, según el fiscal, una "estructura jerárquica y se dedica a la comisión de hechos delictivos". En esta causa "se ha acreditado su dedicación a la falsificación de moneda, tenencia de armas, financiación a través del tráfico de estupefacientes".

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Los Dominican Don't Play es una banda latina que operaba en España desde 2004 y opera con un "código de castigos, que denominan bendiciones, infringiendo golpes con puños, tablas o bastones", y suelen vestir ropa deportiva ancha, gorra de béisbol, collares de rango con los colores de la bandera de la República Dominicana y pañuelos negros. EFE