Junior vence a Santa Fe en los penaltis y jugará la final colombiana con Atlético Nacional

Bogotá, 23 may (EFE).- El Junior se impuso 5-4 al Independiente Santa Fe este sábado en la tanda de penaltis de las semifinales del torneo Apertura de la liga colombiana, tras igualar 0-0 en el partido de vuelta, y jugará por el título ante el Atlético Nacional, que eliminó al Deportes Tolima.

En el estadio Romelio Martínez de Barranquilla celebraron en la tanda por los anfitriones Luis Fernando Muriel, Jermein Peña, Edwin Herrera, Fabián Ángel y Teófilo Gutiérrez, que anotó el tanto definitivo.

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Por los capitalinos en los cobros desde los 12 pasos anotaron Maximiliano Lovera, Jáder Obrián, Emanuel Olivera y Jhojan Torres, mientras que el veterano Hugo Rodallega, la estrella del equipo, sacó un potente remate que se estrelló en el horizontal.

En el partido, los locales trataron de imponer condiciones en la primera etapa y tuvieron una oportunidad para anotar con un remate del volante Jannerson Sarmiento, que se estrelló en el palo.

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Los visitantes respondieron con un disparo del lateral Helibelton Palacios y otro del goleador Hugo Rodallega, ambos atajados in extremis por el uruguayo Mauro Silveira.

En el segundo tiempo, el Junior mantuvo el ímpetu y volvió a llegar con disparos del lateral Jhonier Guerrero y del centrocampista Jesús Rivas, que no entraron gracias a los despejes del portero Andrés Mosquera Marmolejo.

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La más clara de Santa Fe fue un remate de cabeza de Rodallega que, otra vez, sacó con un manotazo Silveira. Al final, el partido terminó 0-0 y los barranquilleros clasificaron en la tanda de penaltis a la final, en la que buscarán el bicampeonato.

A primera hora, el Atlético Nacional selló la clasificación a la final con una victoria 3-1 ante el Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot, donde la multitud disfrutó de uno de los mejores partidos de su equipo en 2026.

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Los Verdolagas, que ganaron 0-1 la ida en Ibagué, abrieron el marcador al minuto 54 cuando el centrocampista Jorman Campuzano recibió, condujo y sacó un remate de media distancia que se desvió en un rival para meterse al fondo de la portería del brasileño Neto Volpi, que a esas alturas del partido era figura.

El 2-0 llegó al 71 en una gran jugada colectiva entre el goleador Alfredo Morelos y el lateral derecho Andrés Román que con un fortísimo remate en el área puso a celebrar a la multitud.

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El Atlético Nacional mantuvo el impulso y al 77 anotó el 3-0 en un tiro libre lanzado por el veterano Edwin Cardona.

Tolima, entre tanto, descontó en una buena jugada en la que el centrocampista Juan Pablo Nieto habilitó al delantero Adrián Parra, que venció la resistencia del veterano David Ospina para el 3-1 definitivo.

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Justamente, Ospina terminó el partido entre lágrimas porque fue su último juego con la camiseta del conjunto verdiblanco, pues no podrá estar en la final porque se sumará a la selección colombiana que disputará el Mundial de 2026. EFE