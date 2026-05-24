Japón traslada sus condolencias a China por explosión minera que deja al menos 90 muertos

Tokio, 24 may (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, trasladó sus condolencias a China por la muerte de al menos noventa personas tras la explosión de una mina de carbón ubicada en la provincia china de Shanxi (centro), uno de los accidentes mineros más graves registrados en el país en los últimos años.

Takaichi, quien dijo estar "profundamente entristecida" por un accidente que "causó significativas pérdidas, trasladó sus "más sentidas condolencias a quienes perdieron la vida" y ofreció su "más sentido pésame" a las familias de las víctimas y a las personas afectadas, manifestó en su perfil de la red social X.

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En el mismo sentido, el ministro de Exteriores japonés, Toshimitsu Motegi, expresó que esperaba que los servicios de búsqueda recuperaran con vida a todas las personas posibles y deseó a los heridos una rápida recuperación, según un comunicado de su cartera ministerial.

El siniestro se produjo el pasado viernes a las 19.29 horas (hora local, 11.29 GMT) en la mina Liushenyu, situada en el distrito de Qinyuan, que pertenece a la ciudad de Changzhi, cuando trabajaban bajo tierra 247 personas, según la agencia de noticias oficial Xinhua.

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Las autoridades no detallaron las circunstancias concretas en las que se produjo la explosión, aunque sí indicaron que las tareas de rescate seguían en marcha. EFE