Jaén Paraíso Interior gana su primera Copa del Rey

El Jaén Paraíso Interior se proclamó campeón de la Copa del Rey de fútbol sala por primera vez después de superar (3-5) al Jimbee Cartagena Costa Cálida este domingo en el desenlace de la 'Final Four' 2026 disputada en Cáceres.

El 'Olivo Mecánico' se desquitó de las cuatro finales perdidas en este torneo para por fin levantar un primer título, como buscaba el equipo de Cartagena en el Pabellón Multiusos de Cáceres. Cuando no se cumplía el tercer minuto, João Salla cazó de tacón un pase en diagonal milimétrico de Míchel para romper el hielo (0-1).

PUBLICIDAD

No tardó mucho en llegar la respuesta. En la primera falta que tuvo, Motta hizo el 1-1. Los de Duda se animaron y Muhammad firmó el 2-1. Entonces, en la sexta falta de los vigentes campeones de Supercopa de España y Liga, Salla aprovechó un lanzamiento cercano (2-2).

La final volvió igual de eléctrica al segundo tiempo, y Tomaz puso por delante de nuevo a Jimbee Cartagena. El Jaén reaccionó con el meta Carlos Espíndola, doblando las manos de Chispi para colarse el balón en su propia portería al tocar la cara de Cortés (3-3).

PUBLICIDAD

Los detalles marcaban la final y, a partir de ahí, el Jaén empezó a acercar el título, con la expulsión además de Darío Gil. Mati Rosa hizo el cuarto y, ya con portero jugador el rival, Míchel sentenció para un Jaén que alargó la maldición de los de Cartagena y que, tras cuatro Copas de España, celebró su primera Copa del Rey.