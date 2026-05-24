Italia celebra unas elecciones locales clave para medir fuerzas políticas de cara a 2027

Roma, 22 may (EFE).- Cerca de 6,6 millones de personas están llamados a las urnas este domingo y lunes para renovar los ayuntamientos de casi 750 municipios italianos, entre ellos Venecia, en una cita electoral que servirá para medir la fortaleza de los bloques políticos en el tramo final de la legislatura.

Los colegios electorales abrieron este domingo a las 7:00 horas locales (5:00 GMT) y permanecerán abiertos hasta las 23:00 horas locales (21:00 GMT).

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Mañana lunes volverán a recibir a los votantes desde las 7:00 hasta las 15:00 horas (13:00 GMT), momento en el que cerrarán las urnas para dar inicio inmediato al escrutinio.

En estos comicios se eligen además las administraciones de 18 capitales de provincia, entre ellas Agrigento, Andria, Arezzo, Avellino, Chieti, Crotone, Enna, Fermo, Lecco, Macerata, Mantua, Messina, Pistoia, Prato, Reggio Calabria, Salerno y Trani, además de Venecia, considerada uno de los principales termómetros políticos de esta convocatoria.

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En la ciudad de los canales, la izquierda intenta recuperar el ayuntamiento tras la salida del alcalde conservador Luigi Brugnaro, que no puede optar a un nuevo mandato al haber alcanzado el límite legal de dos mandatos consecutivos.

La contienda enfrenta al senador del Partido Demócrata (PD) Andrea Martella, respaldado por el bloque progresista, y al concejal Simone Venturini, candidato apoyado por la derecha.

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Estas elecciones locales se dividen en dos momentos, ya que la votación para otros 150 municipios (como los de la región insular de Cerdeña) se ha fijado directamente para los días 7 y 8 de junio.

El sistema electoral prevé además una segunda vuelta para esas mismas fechas en aquellas localidades de más de 15.000 habitantes donde ningún aspirante logre la mayoría absoluta en la ronda de este fin de semana.

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A escala nacional, los comicios son una nueva ocasión de medir el respaldo social a la coalición derechista que gobierna el país, integrada por los Hermanos de Italia de la primera ministra Giorgia Meloni, la ultraderechista Liga de Matteo Salvini y Forza Italia.

La cita cobra mayor relevancia tras el varapalo que el Ejecutivo sufrió en el referéndum de marzo, en el que vio fracasar su reforma constitucional de la judicatura, y porque se produce en el tramo final de la legislatura, que culminará en 2027.

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Por su parte, la cita testará el empuje de la oposición de centroizquierda, que en esta ocasión concurre unida en casi todas las ciudades importantes mediante una alianza entre el Partido Demócrata (PD), el Movimiento 5 Estrellas (M5S) y Alianza Verdes e Izquierdas (AVS), en busca de una unidad futura capaz de arrebatar el poder a la derecha. EFE

(foto)(vídeo)

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