Israel avisa a Trump que tendrá libertad de acción en Líbano ocurra lo que ocurra con Irán

El Gobierno israelí ha avisado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que se reservará el derecho a aplicar plena libertad de acción en Líbano independientemente de lo que estipule el posible acuerdo de principios con Teherán que Washington está cada vez más cerca de completar.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha publicado este domingo su valoración de la conversación que mantuvo esta pasada noche con Trump, quien le dio garantías de que "Israel tiene derecho a defenderse contra las amenazas en cualquier frente, Líbano incluido".

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Por otro lado, fuentes oficiales israelíes han garantizado a la cadena CBS que han "dejado claro a los estadounidenses" que Israel preservará su "libertad de acción operativa en todos los sectores, incluido eLíbano, para proteger a nuestros ciudadanos y soldados y evitar que surjan amenazas contra nosotros".

Líbano es un punto importante de las conversaciones porque Israel está ocupando desde finales del año pasado el sur del país y sigue enzarzado desde 2023 en una guerra contra las milicias chiíes de Hezbolá, gran aliado de Irán hasta el punto de que Teherán ha vinculado el resultado de las negociaciones con el cese de ataques israelíes contra territorio libanés.

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