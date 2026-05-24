Iberdrola celebra este viernes su junta, en la que someterá la ratificación y reelección de Pedro Azagra

Iberdrola, que conmemora este año sus 125 años de historia, celebra este próximo viernes, día 29 de mayo, su junta general de accionistas, que tendrá lugar en su sede social en Bilbao, y en la que someterá la ratificación y reelección como consejero ejecutivo de Pedro Azagra, consejero delegado del grupo, así como las reelecciones de María Ángeles Alcalá Díaz, la exministra de Agricultura, Pesca y Alimentación Isabel García Tejerina y Anthony L. Gardner como consejero independiente.

En junio del año pasado, Azagra, hasta entonces consejero delegado de Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola, fue nombrado consejero delegado del grupo, en sustitución de Armando Martínez, y consejero de la compañía, con la calificación de ejecutivo, por el procedimiento de cooptación y por el plazo que restaba hasta la próxima Junta.

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Los accionistas de la energética también votarán la ratificación y reelección de la brasileña Marina Freitas Grossi, presidenta del Consejo Empresarial Brasileño para el Desarrollo Sostenible y que fue nombrada enviada especial de la COP30 para el sector empresarial por el Gobierno de Brasil, que se incorpora como consejera independiente en sustitución de Regina Helena Jorge Nunes.

Además, Freitas ha sido asesora del Ministerio de Ciencia y Tecnología en Brasil, donde dirigió el sector de investigación sobre cambios globales, y consejera de Neoenergia.

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Su nombramiento confirma el perfil internacional y refuerza la diversidad de experiencias dentro del órgano rector de Iberdrola, en línea con los mecanismos y políticas de gobierno corporativo del grupo.

Junto a estos nombramientos de su consejo, la compañía someterá a la aprobación de sus accionistas, los resultados del ejercicio 2025, donde obtuvo unas ganancias récord de 6.285 millones de euros, con unas inversiones de 14.460 millones de euros.

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Con ello, se propondrá a sus accionistas un dividendo complementario de 0,427 euros por acción, que se suma a los 0,253 euros por acción abonados el pasado 2 de febrero como dividendo a cuenta. De esta manera, se destinarán 4.500 millones a dividendos correspondientes al ejercicio 2025.

DIVIDENDO DE INVOLUCRACIÓN.

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Adicionalmente, el consejo de administración ha propuesto distribuir el ya tradicional dividendo de involucración de 0,005 euros por acción a todos sus accionistas, si esta alcanza un quórum de constitución de al menos el 70%.

De esta manera, la compañía reafirma su voluntad de fomentar la participación de sus cientos de miles de accionistas y su involucración en las decisiones de la sociedad, tanto en la Junta como a lo largo de todo el año.

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KPMG, AUDITOR PARA 2026, Y PWC, PARA 2027 A 2029.

En total, Iberdrola presentará a su junta un orden del día con un total de 23 propuestas de acuerdo, entre los que también figura la reelección de KPMG como auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para el ejercicio 2026.

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También se someterá el nombramiento de "PricewaterhouseCoopers (PwC) como auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2027 a 2029.

Igualmente, se votará por los accionistas un nuevo plan de incentivos a largo plazo ('LTIP Transformador') para el periodo 2026-2028 dirigido a su cúpula directiva y empleados por hasta un total de 20 millones de acciones vinculado a seguir logrando beneficios récord año tras año.

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Un año más, la junta se celebrará con asistencia física y telemática, facilitando la máxima participación para los accionistas a través de varios canales tales como la página web corporativa, el teléfono del accionista, un código QR, mensajería instantánea y voto por correo.