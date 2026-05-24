Host City CDMX externa preocupación por piratería en México en marco del Mundial 2026

México, 24 may (EFE).- Félix Aguirre Gil, gerente del Host City de Ciudad de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026, compartió este domingo su preocupación por la piratería que impera en el país con todo tipo de productos y servicios respecto al Mundial que arrancará el próximo 11 de junio.

"Expongo un problema muy serio por el daño económico que genera y la vulneración que produce sobre el bienestar de muchas personas afectadas; me refiero al problema de la piratería de marcas, diseños, imágenes, música, incluso de señales de televisión o de derechos de transmisión", detalló el directivo.

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Félix Aguirre expuso su preocupación en una carta dirigida a César Iván Escalante, Procurador Federal del Consumidor en la Ciudad de México.

En la misiva subrayó las violaciones a los derechos de transmisión que diversas plataformas digitales ofrecen sobre los partidos de la próxima Copa del Mundo sin tener derechos para su difusión.

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"Sabemos que entre las plataformas que ofrecen los servicios señalados de manera ilegal están las siguientes: KaelusTV, ThunderTV, Telelatino, Sunset TV, PopTV, entre otras. Cada una de ellas con infinidad de dominios apócrifos", puntualizó.

En abril pasado, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual informó que ha efectuado 21 operativos contra la piratería con incautaciones por al menos 25 toneladas de mercancía apócrifa de distintos equipos de fútbol, proveniente principalmente de China, con valor de varios miles de dólares.

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"Adjunto a este escrito encontrará evidencia de las distintas maneras en que estos proveedores atraen a los potenciales consumidores y que los deja en completo estado de vulnerabilidad respecto al uso de su información", completó el gerente Host City.

"En el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 esta situación se puede agravar de manera significativa, afectando injustamente y de manera irreversible el bienestar económico de familias mexicanas", concluyó Aguirre Gil.

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Host City Ciudad de México es el Comité Organizador encargado de gestionar toda la experiencia, con eventos como el FIFA Fan Fest, que se vive fuera de los estadios de fútbol. EFE