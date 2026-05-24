Herzog dice que Israel se ha "brutalizado" y que colonos violentos son una "turba sin ley"

Jerusalén, 24 may (EFE).- El presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmó que la sociedad israelí atraviesa un "proceso de brutalización" y calificó a los colonos violentos de Cisjordania ocupada como "turba sin ley", en un discurso este domingo en la ceremonia de entrega del Premio a la Unidad de Jerusalén.

"Estamos expuestos a la conducta vergonzosa y repugnante de extremistas contra cristianos y musulmanes que viven entre nosotros, como si la moral básica del ser humano, los mandamientos de la Torá de Israel sobre el amor al prójimo que vive junto a nosotros, carecieran de sentido alguno", afirmó en su discurso.

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"Ojalá pudiera hablar hoy de unidad", añadió Herzog, antes de denunciar que en la sociedad israelí "se está infiltrando un terrible proceso de brutalización", de "normalización" y, en algunos casos, de "enorgullecimiento de la violencia". EFE

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