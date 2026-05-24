Gobierno Vasco lamenta incidentes en la llegada de pasajeros de la Flotilla Global Sumud

Durango (España), 24 may (EFE).- El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco (región norte de España), Bingen Zupiria, ha lamentado los incidentes ocurridos ayer sábado a la llegada al aeropuerto de Bilbao de varios activistas de la Flotilla Global Sumud, así como las "provocaciones" hacia los agentes, cuya actuación será investigada.

Más de una veintena de activistas españoles que formaban parte de la Global Sumud Flotilla regresaron este sábado a Barcelona, Santiago de Compostela y Bilbao, y en el aeropuerto de esta última ciudad se registraron incidentes y momentos de tensión entre quienes les esperaban y la Ertzaintza (policía regional vasca), que se saldó con el arresto de 4 personas.

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El político vasco ha asumido "en primera persona" la responsabilidad de lo sucedido y ha asegurado que se investigará si los agentes que intervinieron se ajustaron a la normativa en vigor, además de analizar "el comportamiento de algunas personas que provocaron la situación".

Además de las detenciones, la Policía vasca realizó varias cargas contra las personas que esperaban en el aeropuerto la llegada de los activistas de la Flotilla.

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La tarea de la Ertzaintza en el aeropuerto era garantizar que los activistas de la Flotilla recibieran el saludo de quienes fueron a darles la bienvenida, y que quienes querían abandonar el aeropuerto pudieran hacerlo.

"Vistas las imágenes, no conseguimos lo uno ni lo otro", ha señalado Zupiria, quien ha lamentado lo sucedido "por partida doble".

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En primer lugar, ha añadido, "los sucesos, cargas y situaciones que se produjeron, especialmente porque estaba apalabrado cómo se tenían que desarrollar la situaciones", ya que su departamento había hablado previamente con los responsables de seguridad del aeropuerto y con representantes de los concentrados, y "no tenía que haber sucedido".

Zupiria ha resaltado que la Ertzaintza es una de las instituciones que mayor confianza genera en la sociedad vasca, y se ha mostrado consciente de que se trata de un asunto "de mucha sensibilidad en Europa y en Euskadi", por lo que se ha mostrado preocupado por las imágenes en el aeropuerto.

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El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí ironizó ayer sábado y lanzó un dardo al Gobierno español tras los incidentes policiales registrados en el aeropuerto de Bilbao (norte de España).

"Exigimos una explicación del Gobierno español sobre su trato a los anarquistas de la Flotilla", escribió la cuenta de Exteriores israelí en X con tono sarcástico, después de la polémica internacional desatada por su detención de los activistas en aguas internacionales y por las burlas del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, días atrás hacia los detenidos.EFE

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