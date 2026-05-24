Gloria Camila a lo Julia Janeiro, presume de cuerpo como lienzo para sus numerosos tatuajes

La llegada del buen tiempo ha hecho que el cambio de armario se haga de manera abrupta, lo que ha supuesto que de inmediato abrigos y chaquetas hayan dado paso a camisetas y tops que faciliten que nuestros famosos luzcan más centímetros de piel. Es el caso de Gloria Camila que además de presumir de tipazo, las altas temperaturas y los looks elegidos, le facilitan lucir tatuajes.

No tiene nada que envidiarle la hija de Ortega Cano a la de Jesulín de Ubrique. Julia Janeiro sorprendía hace unas semanas dando el salto a los medios de comunicación, presentando como una 'superestrella' en potencia y de entre las virtudes a destacar, la hija del diestro gaditano hablaba de sus 30 tatuajes. Todos con un significado para ella, incluyendo frases de sus padres que le dan fuerza.

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Los de Gloria Camila son igual de significativos que los de Julia. De hecho, en más de una ocasión, la colaboradora ha compartido en sus redes sociales lo que había detrás de cada uno. Orgullosa de sus orígenes, lleva en la piel 'made in Colombia'; en uno de sus dedos lleva el número 11 porque era el número favorito de su madre, Rocío Jurado, y además comparte la palabra 'Amor' con sus sobrinos, Rocío y David Flores.