Francisco y Tana Rivera, las imágenes más tiernas de padre e hija en El Rocío

Francisco Rivera y su hija Tana han sido dos de los grandes protagonistas de este Camino de El Rocío. La complicidad de padre e hija se han visto en diferentes momentos de la romería, donde se les ha visto compartir charlas, pero sobre todo momentos de diversión en los que han sido la pareja de baile perfecta, como ha quedado patente en los diferentes vídeos que han circulado por las redes sociales. La relación entre ellos es excelente y más ahora que Cayetana es toda una mujer y vive estas tradiciones familiares con su padre de otra manera.

Aun siendo una mujer adulta, para Francisco, Tana siempre será la niña de sus ojos. Tanto él como Eugenia Martínez de Irujo son los pilares fundamentales en la vida de la joven, que desde que se conoció su relación con el torero Andrés Roca Rey ha dejado claro que sabe bien lo que es vivir con un torero. Y el diestro ha estado con ella durante el camino y también en sus oraciones, como ya afirmó Rivera Ordoñez nada más comenzar la romería.

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Ha sido a su llegada a la aldea, y durante la presentación de la Hermandad de Triana a la que pertenecen, cuando padre e hija han protagonizado una de las escenas más tiernas y cariñosas. Tana no ha podido ocultar su emoción y se ha roto, abrazándose a su padre como una niña, encontrando refugio entre sus brazos, mientras Francisco le daba un beso. Un momento lleno de sentimiento y sinceridad a las puertas de la ermita de la Blanca Paloma.