Enrique Riquelme: "El Real Madrid tiene que recuperar sus valores"

El aspirante a la presidencia del Real Madrid Enrique Riquelme ha asegurado que se siente con la "obligación moral y ética de dar un paso adelante" para ayudar al club a "recuperar sus valores" y ser "profesionalizado", y ha desvelado que ha aportado el 100% del aval necesario con su fortuna personal, además de indicar que "no se puede apoyar" al FC Barcelona después de "lo ha hecho con lo de Negreira".

"Es un hecho relevante que llevemos 20 años sin elecciones a la presidencia. Los requisitos para poder presentarse a las elecciones, no son nada fáciles, y mucho menos en una semana. Eso no es lo adecuado, si lo que buscas es democracia y poner puestos arriba de la mesa", señaló en una entrevista al diario deportivo MARCA, en la que apeló a la recuperación de los "valores" del club blanco.

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En este sentido, recalcó que el Real Madrid "tiene que tener un director deportivo". "Y tiene que tener un plan profesional, pero no solamente en el primer equipo, en la cantera. No puede ser que falten jugadores que salgan de la cantera y otros clubes de España, algunos con los que competimos de manera directa, llenen la selección de jugadores españoles que vienen de la cantera. Hay que mejorar la profesionalización en esa vía e ir subiendo al primer equipo. El Real Madrid tiene que volver a tener sus valores, que por suerte no se han perdido, pero sí se han ido desgastando cada vez más. Nos preocupa a muchos de los que estamos en este proyecto, recuperar esos valores", aseguró.

También habló de cómo fue conseguir el aval para presentarse. "Vimos y valoramos cómo funcionaba esta estructura en este tipo de elecciones para conseguirlo. En España, los requisitos son muy complejos, donde la actual junta directiva no tiene que poner el aval, pero el que viene, sí. El 15% del presupuesto en el año 2000 era en pesetas. En este año, el presupuesto del club es de unos 1.200 millones de euros. Por lo tanto, ha sido un aval importante. Acabamos de hacer una emisión de deuda en Estados Unidos como grupo, buscábamos 1.500 millones de dólares y recibimos en tres horas 8.000 millones de dólares de los mayores fondos del mundo, récord en América Latina en infraestructura", relató.

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"Somos un grupo que estamos cómodos en los mercados financieros. Probablemente ha costado más de lo que se esperaba, por la situación del país, hay veces que hay ciertas presiones que no se deberían, pero contamos con el apoyo de Andbank para estar con mi patrimonio. Hay que recordar que el aval lo puede hacer la junta directiva repartido, en este caso ha sido el 100% personal mío, por una decisión. Probablemente, dentro del Real Madrid, hay que tomar decisiones también, algunas importantes. El club no está en su mejor momento financiero, no voy a entrar en detalles, pero hay que tomar decisiones. Por lo tanto, veía como adecuado, ya que daba el paso principal, garantizar con mi patrimonio personal, únicamente, el 100% de la candidatura", desveló.

Además, Riquelme desveló que sus principales objetivos si alcanza la presidencia estarán relacionados con la "gobernanza" y la "transparencia". "El Real Madrid necesita una base sólida en cuanto a gobernanza, transparencia, democracia. Necesita ser profesionalizado. Si lo que queremos es, corto plazo, un título, funciona. Si lo que queremos es crear un Real Madrid que dure otros 100 años más, hay que cambiar esa base", declaró.

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El alicantino describió a Florentino Pérez como "el mejor presidente de la historia del Real Madrid", con un legado "que hay que proteger". "Pero el Real Madrid está por encima de todo y merece no solo un plan a corto plazo, sino también un plan de medio y largo plazo. Y creemos que es sano, después de 20 años, una alternativa seria y profesional para que los socios puedan votar", indicó.

"(Florentino) transformó el Real Madrid en el año 2000. Me acuerdo perfectamente comprando el MARCA, viendo si venía Luis Figo, me acuerdo perfectamente de ese verano emocionante", rememoró. "Hay que poner en valor todos los títulos y la transformación del club. Pero también los ciclos se agotan. Nosotros no venimos a competir con una persona, venimos a proponer un plan diferente. Tenemos el máximo respeto, pero pensamos que se necesita un cambio de ciclo. Se necesita agarrar ese legado que él ha creado y hay que valorarlo. Tiene que ser la base para crear el nuevo futuro. Nosotros estamos encantados, como madridistas, como socios, de haber tenido un presidente como Florentino Pérez, que ha sido el mejor presidente. Pero el Real Madrid necesita un nuevo proyecto para medio-largo plazo", recalcó.

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También prometió terminar con la crisis reputacional del club. "Necesitamos cambios. Cuando los problemas personales se anteponen a las instituciones, se crean este tipo de conflictos. No puede ser que estemos peleados con todos. Es verdad que el Real Madrid no puede permitir que le falten al respeto, pero igual que tampoco el Real Madrid puede permitir apoyar a un club que nos ha hecho lo de Negreira. En el 2024 le estábamos apoyando en las asambleas, diciendo que necesitábamos a un Barcelona fuerte. Yo no necesito un Barcelona fuerte, yo necesito un Real Madrid fuerte, para competir contra el resto. Necesitamos que nos vuelvan a tener respeto, no miedo, es muy diferente", expresó.

Sobre su decisión de presentarse a las elecciones, desveló que lo valoró con la gente que "ha confiado" en él "profesionalmente y personalmente". "Había que dar un paso adelante. Sé que a veces puede haber miedo, pero nos sentimos en la obligación moral y ética de dar un paso adelante. Sabíamos que era un reto aún mayor que los proyectos que hacemos en nuestro sector de energía e infraestructuras, pero el Real Madrid merece que lo intentemos", apuntó.

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"Decidimos que el proyecto es suficientemente ilusionante deportivamente. Es un proyecto enfocado al socio, que creo que es el gran olvidado de los últimos años, la falta de democracia puede llegar a eso. Estoy seguro que vamos a tener un proyecto que, si nos dan la oportunidad los socios, les va a gustar mucho", añadió.

En el proyecto, le acompañan "madridistas, grandes profesionales que buscan el bien del Real Madrid". "Vienen también otros perfiles, grandes gestores, directivos, empresarios de este país, que se irán incorporando en los próximos días durante la campaña. Están en compañías cotizadas, están en grandes compañías que necesitan tiempo y procesos internos para ir incorporándose", manifestó, asegurando que aportarán "su tiempo" y que realizarán "grandes sacrificios".

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Por último, reconoció que le preocupa la posible privatización del club. "Lo que unió a un grupo importante de socios es el miedo de privatizar el club, por la que los socios podrían perder el control. Hace 20 años que no hay elecciones a la presidencia del Real Madrid, en una estructura donde la gobernanza se privatiza, el socio deja de ser la base y el club deja de ser suyo. Nosotros tenemos una visión muy diferente y entendemos que queremos un Real Madrid que siga siendo por más de 120 años de sus socios. Por eso tenemos los proyectos, las estructuras financieras, estructuras deportivas, cambio de gobernanza y transparencia, para que realmente el socio pueda valorar y pueda sentirse de nuevo parte del club", concluyó.