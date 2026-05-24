El VIII Premio Saliou Traoré de Periodismo de EFE y Casa África se falla este lunes

Madrid, 24 may (EFE).- El VIII Premio Saliou Traoré de Periodismo que promueven la Agencia EFE y Casa África para reconocer a los profesionales que ofrecen una mirada rigurosa sobre la realidad del continente africano se falla este lunes, cuando se anunciará el ganador de esta edición a la que se han presentado 29 candidaturas.

El anuncio coincidirá con el Día de África, que se celebra cada 25 de mayo.

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El premio, que lleva el nombre del veterano corresponsal senegalés de EFE fallecido el 13 de octubre de 2018 en Dakar, reconoce la calidad de los trabajos que contribuyan a la comunicación y al conocimiento entre los pueblos africanos y que hayan sido publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

Se han recibido un total de 29 candidaturas, en su mayoría procedentes de España (24) y el resto de Argentina (2), Italia (1), México (1) y Perú (1).

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Esta octava edición busca afianzar un espacio de reconocimiento para los profesionales que, a través de diversos formatos como texto, audio, vídeo o soporte digital, aportan una visión experta y rigurosa de África.

El certamen, dotado con 5.000 euros y una estatuilla de la artista María de Frutos, está abierto a periodistas de cualquier nacionalidad, así como a instituciones y asociaciones profesionales que deseen proponer candidaturas.

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La convocatoria estuvo abierta del 15 de enero al 15 de abril pasado, los trabajos debían ser presentados a través de la web de los premios y se permitía solo la presentación de un único trabajo por autor (o un capítulo de una serie de investigación), el cual tiene que haber sido difundido en medios de comunicación en español.

En esta edición el jurado está presidido por el director general de Casa África, José Segura, a quien acompañan el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, el periodista de la cadena radiofónica SER Nicolás Castellano Flores, y Felipe Sahagún, consejero editorial del periódico El Mundo y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid.

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También forman parte Antonina Cupe, responsable de Comunicación de la Fundación Mujeres por África, y como nuevos miembros Jean-Arséne Yao, director de publicación de la revista VisionAfriQ y miembro del Comité Científico de la Cátedra Unesco de Estudios Afroamericanos, y la escritora y columnista Asaari Bibang.

El jurado tendrá en cuenta, además de la calidad de los trabajos publicados que contribuyan a la comunicación y al conocimiento de los pueblos africanos, aquellos que centren su atención en el desarrollo inclusivo, sostenible e igualitario, además del componente social y solidario.

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Al presentar la convocatoria de esta octava edición, el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, destacó la necesidad de transformar la narrativa actual sobre África y también de que haya "corresponsales bien formados y colaboraciones directas con periodistas africanos para construir una imagen más completa y menos prejuiciada del continente".

Por su parte, el director general de Casa África, José Segura, puso el foco en la profundidad analítica que se espera de los participantes, "periodistas capaces de situar cada historia en su contexto, relacionar lo local con lo regional, incluso con lo geopolítico, incorporar miradas africanas y evitar visiones reduccionistas".

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En su anterior edición, el premio reconoció un trabajo en equipo de 'Planeta Futuro' del diario El País sobre el origen de objetos expoliados en África que exhiben museos europeos.

En esta VIII edición, el Premio Saliou Traoré cuenta con el patrocinio general del Gobierno de Canarias y la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y RIU Hotels & Resorts. EFE

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