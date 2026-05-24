'El último de la fila' para en Madrid, convirtiendo el reencuentro con su público en "algo único"

Han pasado tres décadas desde que se separaron, pero el sonido de 'El último de la fila' sigue siendo el mismo. Manolo García y Quimi Portet no han perdido un ápice de la química que les unió en 'Los Rápidos' para luego pasar a ser 'Los Burros', terminando en 'El último' y sus miles de seguidores de varias generaciones lo llevan demostrando desde que anunciaron su gira de reencuentro. Un tour que se esperaba con ansia y que, en cada punto de la geografía española donde están tocando, se está convirtiendo en "algo único".

Tras iniciar su gira en Fuengirola y pasar por Barcelona y Roquetas de Mar, Madrid abría sus puertas a este mítico grupo que colgó el cartel de 'no hay entradas' a las pocas horas de ponerlas a la venta, llenando un Estadio Metropolitano que coreó los grandes éxitos del grupo, desde 'Huesos', con el que comenzó el concierto, pasando por 'Querida Milagros', 'Aviones plateados', 'Llanto de Pasión' o 'Insurrección'.

"Os voy a contar una anécdota, cuando empezábamos con Manolo, un conjunto que se llamaba 'Los rápidos' y otro que se llama 'Los Burros', venía muy poca gente, y Manolo nos despedía siempre diciendo: "Id y multiplicaos". Sinceramente, os agradecemos que os hayáis multiplicado tan fuertemente. Salud y por muchos años", contaba Portet. A lo que añadía Manolo: "Os habéis multiplicado y muy bien".

