El UCAM Cartagena cae en semifinales de la Final Four de la Champions League femenina de tenis de mesa

El UCAM Cartagena TM se ha despedido de la Final Four de la Champions League femenina de tenis de mesa después de caer en semifinales con el Metz TT francés (1-3), un resultado que le sitúa en el tercer puesto y confirma el bronce en la primera presencia de su historia en la fase final de la máxima competición continental.

En el primer punto de la eliminatoria, Daniela Ortega no pudo vencer a Hana Goda, que se impuso por 0-3 con parciales de 8-11, 8-11 y 5-11. El conjunto cartagenero igualó la serie gracias a María Xiao, que doblegó a Charlotte Lutz por 3-0 (11-6, 11-6, 11-6).

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En el tercer partido, Ho Tin Tin se enfrentó a Adina Diaconu y llegó a ponerse por delante en el marcador, pero terminó cediendo por 2-3 (8-11, 11-9, 11-9, 6-11, 1-6), y en el cuarto, María Xiao no pudo con Hana Goda que cerró el pase a la final de las galas por 0-3 (6-11, 6-11, 11-13).

De esta manera, el UCAM Cartagena cierra de manera agridulce una magnífica temporada en la que las jugadoras se han proclamado campeonas de la Liga Iberdrola por 24ª vez y de la Copa de la Reina Iberdrola por 19ª ocasión.

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