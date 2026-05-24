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El seleccionador español, testigo de una final juvenil antes de dar la lista del Mundial

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Redacción deportes, 24 may (EFE).- El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, está presente en el palco del Estadio El Val de la localidad madrileña de Alcalá de Henares donde se disputa este domingo la final de Copa de Campeones juvenil entre el Barcelona y el Real Madrid.

El seleccionador ofrecerá este lunes la lista de 26 jugadores que participarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que España está encuadrada en el grupo H, junto a Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudí.

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Un día después, el técnico riojano será entrevistado por la Agencia EFE y RTVE en la tercera entrega de 'Los Desayunos'.

De la Fuente está acompañado por el director de desarrollo de la selección, Aitor Karanka, así como por el vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Paco Díaz, y el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, entre otras autoridades. EFE

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