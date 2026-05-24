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El Real Oviedo (Grupo Pachuca) se despide del uruguayo Almada y ya está de vacaciones

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Oviedo (España), 24 may (EFE).- La plantilla del Real Oviedo, equipo que cayó goleado este sábado en Mallorca en el último partido de LaLiga EA Sports (Primera División española), ya se encuentra de vacaciones con vistas a la próxima campaña en la que no estará el técnico uruguayo Guillermo Almada.

"El Oviedo quiere agradecer a Guillermo Almada, y al cuerpo técnico que se incorporó con él al proyecto azul, la profesionalidad y la dedicación mostrados desde su llegada a la entidad", explicó el club español, perteneciente al Grupo Pachuca mexicano, en un comunicado tres días después de que el preparador notificase que no iba a seguir.

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Almada llegó a mediados de diciembre y sumó 4 victorias, 7 empates y 11 derrotas en 22 encuentros, números que, a pesar de que el equipo mejoró su capacidad competitiva, hicieron que los carbayones bajasen como colistas y con tres jornadas de antelación.

Ahora es momento de cambios en el Real Oviedo ya que, con vistas a su regreso a LaLiga Hypermotion (Segunda), está previsto que se anuncie la llegada de un nuevo director deportivo y de un nuevo entrenador. Además, Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca y máximo accionista azul, comparecerá ante los medios tras más de siete meses de silencio.

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Por su parte, los jugadores azules ya están de vacaciones y se espera que el comienzo de la pretemporada sea en la primera o en la segunda semana de julio con lo que tendrán más de un mes de vacaciones. EFE

pfg/rm/cmm

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