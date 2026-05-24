El Real Madrid remonta (1-4) al Barça y conquista la Copa de Campeones

El Real Madrid conquistó este domingo por novena vez la Copa de Campeones del fútbol base español tras vencer (1-4) al FC Barcelona en la final disputada en el Municipal El Val (Alcalá de Henares, Madrid).

El conjunto dirigido por Álvaro López, que se convierte en el primer equipo español que gana en una misma temporada la UEFA Youth League, la Liga y la Copa de Campeones, remontó el tanto inicial de Pedro Villar, jugando con uno más el segundo tiempo.

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La expulsión por segunda amarilla del blaugrana Iu Martínez marcó la final, y dio alas a los blancos, que en ese mismo minuto firmaron el empate con Carlos Díez. Después llegó la goleada con Alexis Ciria, Yeremiah y Gabri Valero para dar al Juvenil A del Real Madrid su primera Copa de Campeones en tres años.