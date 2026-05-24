Agencias

El Real Madrid remonta (1-4) al Barça y conquista la Copa de Campeones

Guardar
Imagen 2DQY3VEKM5BNLNGAANRDA2EMMA

El Real Madrid conquistó este domingo por novena vez la Copa de Campeones del fútbol base español tras vencer (1-4) al FC Barcelona en la final disputada en el Municipal El Val (Alcalá de Henares, Madrid).

El conjunto dirigido por Álvaro López, que se convierte en el primer equipo español que gana en una misma temporada la UEFA Youth League, la Liga y la Copa de Campeones, remontó el tanto inicial de Pedro Villar, jugando con uno más el segundo tiempo.

PUBLICIDAD

La expulsión por segunda amarilla del blaugrana Iu Martínez marcó la final, y dio alas a los blancos, que en ese mismo minuto firmaron el empate con Carlos Díez. Después llegó la goleada con Alexis Ciria, Yeremiah y Gabri Valero para dar al Juvenil A del Real Madrid su primera Copa de Campeones en tres años.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sube a 3.151 el número de muertos en el Líbano desde el inicio de la ofensiva israelí

Infobae

Senador brasileño Flávio Bolsonaro asegura que usa chaleco antibalas por temor a ataques

Infobae

Los conservadores ganan las elecciones chipriotas y los ultras avanzan al tercer lugar

Infobae

Partido de Machado considera que autoridades mienten con excarcelaciones en Venezuela

Infobae

Chile convoca a cancilleres de países vecinos para abordar crimen organizado transnacional

Infobae