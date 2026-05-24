El presidente israelí alerta de la "brutalización" y la violencia de los colonos en Cisjordania

El presidente israelí, Isaac Herzog, ha advertido este domingo de que existe un proceso de "brutalización" y violencia en referencia a los abusos de las "turbas" de colonos judíos contra palestinos en Cisjordania.

"No podemos tolerar esta brutalización que emerge de una parte de nuestra sociedad y que nos amenaza a todos", ha afirmado Herzog durante el acto de entrega del Premio Unidad de Jerusalén en referencia a la violencia de los colonos.

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Herzog ha alertado de que estos sectores de la sociedad "ha normalizado la violencia" e incluso hay "quienes van más allá e incluso la celebran, que se sienten orgullosos de ella".

"Somos testigos de actos brutales de un puñado de gente que cree que los detenidos, quienes están siendo interrogado, los sospechosos, no tienen ningún derecho humano. 'Amado es el ser humano, creado a la imagen de Dios'", ha argumentado citando una frase de la Torá, el libro sagrado judío.

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Herzog ha asegurado que los militares enviados a Cisjordania a "combatir el terrorismo", hay días que se ven obligados a invertir todo su tiempo en "criminales anarquistas". "Hay violencia contra los cristianos. Está prohibido hacer daño a miembros de otras religiones", ha remachado.

En repuesta, el ministro de Seguridad Nacional y líder del partido ultraderechista Poder Judío, Itamar Ben Gvir, ha advertido de que esta postura hace que Herzog "no es digno de ser presidente".

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"Un presidente de un país que llama bestias a cientos de miles de ciudadanos del Estado de Israel no es digno de ser presidente. Punto", ha publicado Ben Gvir en redes sociales.