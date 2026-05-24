El líder de Hezbolá rechaza el desarme y exige el fin de las negociaciones entre Líbano e Israel

El secretario general del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Qasem, ha reiterado este domingo en un discurso su rechazo a cualquier iniciativa de desarme de la formación que llevaría, considera, a "un nuevo genocidio israelí en Líbano".

"El monopolio sobre las armas es el actual proyecto israelí y quienquiera que se enfrente a nosotros junto a Israel será enfrentado como nos enfrentamos a Israel", ha advertido Qasem en su intervención, recogida por medios libaneses.

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"No pedimos al Estado que se enfrente al proyectio estadounidense-israelí, pero al menos no debería facilitarlo", ha planteado antes de advertir de que el objetivo último de Israel es desarmar a Líbano y ocuparlo progresivamente.

Qasem ha aprovechado también para criticar las concesiones del Gobierno libanés y su negociación con Israel a pesar de la presencia militar israelí en suelo libanés y de los continuos ataques de sus fuerzas militares.

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En particular ha recordado el Día de la Liberación que se celebra este 24 de mayo en recuerdo del día de la retirada israelí del sur de Líbano tras 18 años de ocupación. "La resistencia estaba con el ejército y el pueblo en una tríada que fue capaz de lograr el hito de la liberación", ha resaltado.

Ha recordado así los "humillantes" acuerdos firmados entre Líbano e Israel y cómo su anulación "fue un paso para la liberación". "Las concesiones de las autoridades libanesas continuaron hasta la criminalización de la resistencia", ha señalado sobre la situación hasta 2000 y la ha comparado con la firma del acuerdo de alto el fuego con Israel que no ha frenado los ataques "mientras el Estado libanés no era capaz de aplicarlo".

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Qasem ha reprochado que "el Estado libanés nos dice: ayudadnos a desarmaros para que Israel pueda entrar y mataros y expulsar a vuestro pueblo".