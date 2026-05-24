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El Infoca da por extinguido el incendio forestal declarado en el paraje La Sierrezuela, en Adamuz

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El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido este domingo, 24 de mayo, el fuego declarado en el paraje La Sierrezuela de la localidad de Adamuz (Córdoba), donde han llegado a intervenir hasta ocho efectivos tanto aéreos como terrestres.

Así lo ha comunicado el Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, donde ha indicado que el incendio se ha dado por extinguido sobre las 13,00 horas de este domingo, el cual lleva activo desde las 13,50 horas de la jornada del sábado.

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Para llevar a cabo los trabajos de remate y liquidación de este incendio, el Plan Infoca ha movilizado ha ocho efectivos, entre ellos, dos helicópteros semipesados; un avión de carga; dos grupos de bomberos forestales; un técnico de operaciones; un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba.

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