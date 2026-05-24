El FAS del mexicano Adrián Sánchez es el nuevo campeón de El Salvador

San Salvador, 23 may (EFE).- El Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) se coronó este sábado como el nuevo campeón del fútbol de la Primera División de El Salvador al vencer por 3-0 al Águila en la final del torneo Clausura, disputada en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González, en San Salvador.

El FAS, dirigido por el técnico mexicano Adrián Sánchez, consiguió así su título 20 y dejó en el camino a Alianza, con 19 copas, y al Águila con 18 títulos nacionales.

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Los de Sánchez liquidaron el partido en 15 minutos de juego, con la intervención de los extranjeros Yan Maciel dos Santos (Brasil) y Miguel Murillo (Colombia), ante un Águila, del argentino Santiago Davio, desconocido en una final con una segunda parte accidentada por una inesperada lluvia.

Ante la mirada de más de 20.000 aficionados, que se agolparon en el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González, los del mexicano Sánchez se apoderaron del terreno de juego y mostraron su mejor versión de ataque del Clausura salvadoreño.

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Con total dominio, el FAS hizo de las suyas en los primeros 15 minutos del partido ante un Águila totalmente desconocido, sin ataque, con serios errores en la defensa, lo que dejó atónicos a sus seguidores.

El primer gol llegó al amanecer del partido, al minuto 5, con una chilena de Murillo y FAS aprovechó la ventaja, no cedió el balón y presionó hasta conseguir el segundo tanto, al minuto 10 por intermedio del defensor salvadoreño Jorge Cruz.

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FAS, con gran confianza y ambicioso, logró por intermedio de Manciel dos Santos su tercer gol al minuto 14, propiciando una paliza en 15 minutos y convirtiendo el juego en una verdadera pesadilla para el Águila.

El cierre del primer tiempo se vio marcado por una inesperada lluvia que cayó sobre la capital salvadoreña, que enfrenta desde hace unos días una ola de calor con temperaturas que superan los 40 grados.

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La lluvia no paró para el desarrollo del segundo tiempo del juego y la cancha del 'Mágico' González se convirtió en un enorme charco donde el balón no se movilizaba con facilidad, dificultando el juego.

El partido se paró al minuto 60 y fue reanudado 7 minutos después, cuando la lluvia bajó su intensidad y el partido prosiguió en una cancha empapada. Sin novedades concluyó el partido, con un FAS superior y un Águila que no levantó vuelo debido a la lluvia. EFE

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